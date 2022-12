Antes e depois de jovem que chegou a pesar mais de 300 quilos é surpreendente; veja as fotos

Uma jovem decidiu tornar público o antes e depois chocante que teve após alcançar a marca de 315 quilogramas, com apenas 24 anos, e correr risco de morte.

Amber Rachdi explicou ao The Mirror que aos cinco anos já pesava 70 kg, o que é basicamente o peso de um adulto. E isso sempre trouxe aflições para ela.

A estadunidense adquiriu, ainda nova, uma compulsão alimentar descontrolada, por se sentir refém do próprio corpo, limitada e triste com a realidade.

“Tudo doía. Me sentia tão limitada no que fazia. Eu me sentia presa e miserável. Eu não gostava de ser aquela pessoa. Não gostava de ser daquele tamanho”, contou.

Virada de chave

Depois de receber um duro diagnóstico médico informando que a saúde estava completamente prejudicada, Amber decidiu realizar uma cirurgia bariátrica.

Concluindo o pós-operatório, a jovem passou a frequentar academias regularmente e mudou drasticamente a alimentação diária.

Para conseguir ter 100% de sucesso no projeto, a moça ainda iniciou um tratamento psiquiátrico para evitar uma nova compulsão alimentar e aceitar melhor o próprio estereótipo.

Atualmente, pesando 100 kg bem distribuídos, Amber alega que ‘entende que nunca será magra’. “Sou uma ‘gorda normal’. Mas acho que fiz as pazes com isso”, destacou.

