Conheça a fazenda avaliada em quase R$ 300 milhões que pode ter sido comprada por Gusttavo Lima

Não é segredo pra ninguém que Gusttavo Lima é um dos principais cantores do Brasil e arrasta multidões por onde passa. No entanto, o “Embaixador” também é um grande investidor do ramo do agronegócio.

Um exemplo da atuação do cantor nesta área é a fazenda avaliada em quase R$ 300 milhões e que pode ter sido comprada pelo sertanejo, no Mato Grosso.

A aquisição foi revelada pelo Movimento Country. De acordo com o site especializado, Gusttavo deve investir em gado e soja, tendo mais de 39 mil hectares de área pronta para o plantio.

A propriedade também é equipada com diversos itens para ajudar o cantor nesta empreitada no agronegócio, como galpão para secagem e armazenagem de grãos, maquinários agrícolas e rebanho de corte.

Nem só de negócios vive a fazenda. O local possui vários luxos para que o sertanejo possa curtir a vida ao lado da esposa Andressa Suita e dos filhos Gabriel e Samuel, como campo de futebol, pista de pouso particular e piscina.