Ela estava no ônibus assaltado, mas foi salva pelo que ofereceu a um dos bandidos antes do anúncio do crime

Uma jovem contou como pôde ser salva de um assalto em um ônibus ao ser simpática com um dos bandidos, lhe oferecendo um biscoito amanteigado.

A moça explicou, através do perfil no TikTok, que era mais um dia comum do transporte coletivo lotado, porém ela estava com muita fome e decidiu começar a comer os biscoitos em pé.

No momento em que ela tirou o primeiro do pacote, percebeu que um homem estava olhando fixamente. Então, a jovem ofereceu o lanche a ele.

“Tinha comprado biscoito amanteigado, entrei no ônibus e tinha muita gente. Eu estava de pé e não conseguia comer. Eu estava com muita fome, então eu disse ‘vou comer meus biscoitos agora mesmo’”, começou.

“Foi então que um homem olhou para mim e eu disse ‘você quer um?’, o homem me respondeu ‘não, muito obrigado’, tem certeza de que não quer?”, disse.

Ele negou mais uma vez e ela continuou a viagem com o lanche. Minutos depois o mesmo rapaz e outros três anunciaram um assalto.

“Eu não sabia o que fazer, se dava meu telefone ou meu iPod, se tirava 50 pesos e dava. Peguei os 50 pesos e dei meu ipod para o homem, quando ele disse ‘não, você não, obrigado pelo biscoito amanteigado'”, contou ainda surpresa.

“Foi assim que me salvei de ser assaltada”, concluiu. O relato chocou milhares de internautas, que reagiram nos comentários.

“Era a facção carinhosa”, brincou um. “Nós nunca perdemos por sermos gentis”, pontuou outra.

Veja