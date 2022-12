Por unanimidade, vereadores de Goiânia aprovam aumento de cadeiras na Câmara

Os vereadores de Goiânia aprovaram em primeira votação, nesta terça-feira (06), proposta de emenda que aumenta de 35 para 39 o número de cadeiras na Câmara Municipal. A matéria passou com unanimidade entre os 29 parlamentares presentes.

O projeto já havia sido aprovado na Comissão Mista no fim do ano passado, mas não avançou devido à não identificação de quase metade das assinaturas. Reapresentado para discussão em plenário nesta terça-feira, o texto tem que ser apreciado em 2º turno previsto para ocorrer em um intervalo mínimo de dez dias.

De acordo com a matéria, a atualização do quantitativo de vereadores deve seguir proporcionalmente o crescimento da população. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que esse número era de 1,55 milhão de habitantes em 2020.

O aumento do número de parlamentares, conforme destaca a proposta, não deve causar aumento de gastos com o Legislativo. Segundo o texto, os custos têm fundamento no duodécimo, parcela fixa do orçamento Geral do Municipal. Se aprovado, os novos quantitativos entram em vigor nas eleições para a próxima legislatura (2025-2028).

Em 2021, a matéria saiu da Comissão Mista para plenário, mas não chegou a ser votada. Cinco das 13 assinaturas dos vereadores não foram identificadas e, portanto, o projeto não conseguiu as 12 autorizações necessárias para avançar.

O Portal 6 tentou entrar em contato com o presidente da Câmara, Romário Policarpo (Patriota), mas a equipe do parlamentar alegou que ele não concederá entrevista por telefone ou com deslocamento. Segundo a assessoria, Policarpo estará em plenário nesta quarta-feira (07) e responderá à imprensa na ocasião.