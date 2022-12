Com a chegada do final do ano, diversos brasileiros já começam a sonhar com as férias de 2023, imaginando quais países podem entrar no orçamento para aquela tão desejada viagem internacional.

Acredite, alguns destinos além de serem ideais para quem busca por economia, ainda são belíssimos, cheios de encantos e com muito a oferecer para proporcionar o descanso perfeito.

Então, prepare o seu passaporte, arrume suas malas e confira a seleção que preparamos com alguns países incríveis que podem ser o destino para as suas próximas férias.

6 países baratos que podem ser opções para quem quer viajar em 2023

1. Turquia

Principalmente em determinadas épocas do ano, como no início da temporada ou em setembro, a Turquia é uma excelente opção para quem deseja conhecer o Mediterrâneo gastando menos.

Conhecer o delicioso mar quente, as mais belas praias e a rica cultura da Turquia pode custar ao turista cerca de R$ 2.

O destino proporciona aos visitantes os mais incríveis passeios, como conhecer as ruínas antigas em Éfeso, as belíssimas mesquitas de Istambul, as rochas e cavernas da Capadócia, assim como diversos outros pontos turísticos de tirar o fôlego.

2. Croácia

Também na lista de países mais em conta que valem a pena conhecer, a Croácia encanta aos turistas e pode ser visitada pagando cerca de R$ 5 mil.

Considerada como o próprio paraíso na terra, a região conta com Dubrovnik, uma cidade localizada ao Sul e mundialmente conhecida por ser um dos balneários mais populares da costa do Mediterrâneo.

Acredite, a Croácia é um verdadeiro sonho com suas inúmeras belezas naturais, impressionantes águas cristalinas do Mar Adriático e montanhas únicas.

3. Chipre

Os encantos de Chipre são tantos que não é a toa que o país é o berço da deusa do amor da mitologia grega, Afrodite.

No destino, por R$ 4 mil é possível conhecer os mais belos cenários que mais parecem uma pintura, as encantadores praias, assim como toda a beleza do local.

Quer uma dica? O momento ideal para quem deseja descansar com uma inesquecível férias em Chipre é de abril a outubro .

4. Montenegro

Montenegro é um pequeno país localizado na região dos Balcãs e que conta com encantadoras vilas medievais, montanhas escarpadas e paisagens de arrancar suspiros.

A época do ano ideal para fazer uma visita ao destino é de maio até a primeira quinzena de outubro. Ademais, julho e agosto são os meses mais quentes e propícios para quem deseja realizar uma visitinha para a região norte do país.

Os turistas conseguem aproveitar todas as belezas de Montenegro por cerca de R$ 4,6 mil.

5. Egito

O famoso destino histórico repleto pelas mais belas pirâmides é muito mais barato do que se costuma imaginar, podendo ser visitado pelos turistas com cerca de R$ 2 mil.

As melhores épocas do ano para se visitar as impressionantes belezas egípcias são de abril ao início de maio, assim como também de setembro a novembro.

Se for visitar a região, não se esqueça de passar pela Grande Pirâmide de Gizé, considerada como uma das sete maravilhas do mundo.

6. Índia

Por fim, mas não por isso menos importante, a Índia não poderia ficar de fora dos países mais baratos para se viajar em 2023, já que é possível ir até lá a partir de R$ 2.500.

O local exótico conta com uma rica cultura, os mais belos antigos templos hindus, cavernas impressionantes e uma culinária distinta e única para conquistar o turista pelo estômago.

Além disso, o melhor do destino é por lá, as comidas e os hotéis possuem um valor em conta, não trazendo prejuízos para o bolso.

