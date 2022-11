Com a globalização é muito comum a gente se esbarrar o tempo todo com culturas estrangeiras, como moda, comida e até palavras em inglês.

Isso porque, quanto mais o tempo passa, mais somos influenciados por outros países e seus hábitos.

Você fala todo dia! 6 palavras em inglês que não saem da boca dos brasileiros:

1. Outlet

Aqui no Brasil, um outlet é um centro comercial não luxuoso, cujas mercadorias são compradas a preços mais baixos, certo?

Enquanto isso, nos Estados Unidos são lojas abertas como num shopping, mas localizadas nas saídas de grandes cidades.

Por isso o nome outlet, que literalmente significa saída, passagem, escoadouro.

2. Windows

O mundo todo está acostumado a falar Windows graças ao sistema operacional mais usado pelos quatro cantos do planeta: o Windows.

Essa palavra tão usada no dia a dia, significa nada mais, nada menos que janelas. O que, aliás, faz muito sentido em denominar um sistema de acesso a internet.

3. Pay per view

Comumente usa-se esse termo para referir-se a plataformas de streaming e programas de TV fechada. Traduzido do inglês, Pay-Per-View significa pague por exibição, sabia?

Assim, o usuário compra o acesso a conteúdos específicos por determinado período, independentemente dele ser ao vivo ou gravado.

4. Streaming

E por falar em streaming, essa é mais uma palavra que não é todo mundo que sabe o significado.

Streaming significa transmissão, em tempo real, de dados de áudio e vídeo de um servidor para um aparelho, como computador, celular ou smart TV.

Um servidor é um tipo de computador que armazena os conteúdos de determinado site, programa, app ou serviço digital.

5. VIP

Sabia que essa palavra é em inglês?

Usa-se VIP, aqui no Brasil, para designar pessoas especiais ou lugares para essas pessoas. Em inglês, quer dizer “Very Important Person”.

6. Ok

Por último, está o OK, usado diariamente como sinônimo de “correto”.

Essa palavra surgiu por uma brincadeira que trocava as primeiras letras do “all correct” (tudo certo), de acordo com o som delas na palavra.

Uma brincadeira que gerou a palavra mais bem sucedida da língua inglesa: Ok, que quer dizer “oll korect”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!