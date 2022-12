O homem que recebia mais de R$ 50 mil por mês para não fazer nada, ficou cansado e processou a empresa

Um irlandês tornou público o caso que tem vivenciado há oito anos no emprego, como se desgastou e que agora está pedindo uma indenização ‘por não ter que fazer nada’.

Dermot Alastair Mills trabalha na companhia ferroviária Irish Rail, recebe € 10 mil, mensalmente (cerca de R$ 54,7 mil), porém, é completamente infeliz.

Isso porque o profissional contou que não tem nada para fazer no cargo que ocupa e se sente entediado. O homem afirma que ‘desde 2014 só anda, come e lê o jornal no trabalho’.

O sonho de Dermot, como explicou à mídia irlandesa, é ter algum trabalho pelo menos uma vez por semana. “Ficaria encantado”, disse.

A única explicação para estar na atual realidade é que ele divulgou informações protegidas da companhia ferroviária em 2014. Por isso, a empresa quis o penalizá-lo, segundo o irlandês. No entanto, a companhia nega.

“Tenho que comprar dois jornais, o Times e o Independent, e um sanduíche. Nenhuma mensagem, nenhuma comunicação dos colegas, todos os dias”, desabafou.

Agora, diante do bullying que enfrenta, Dermot alegou que entrou com um processo contra o local e que busca o ‘direito de ser eficiente’ para receber o salário.