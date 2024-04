O remédio caseiro que é capaz de expulsar todos os gases do corpo

Existe um chá que é tiro e queda para todo aquele desconforto abdominal

Anna Júlia Steckelberg - 26 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Você sabe reconhecer quando há gases dentro do seu corpo?

Normalmente, esse quadro vem acompanhado de inchaço abdominal, desconforto na região, irregularidades no intestino e mau-estar.

Além do mais, esses gases são acumulados por conta do trabalho de algumas bactérias dentro do nosso intestino.

Acontece que a digestão por parte de alguns desses microrganismos produz mais gás do que outros, associando isso a uma certa intolerância a alguns alimentos.

Como resposta nosso corpo produz mais gases.

Ok, mas como amenizar essa situação?

Simples! Encontramos uma receita de um chá que vai te ajudar muito!

O remédio caseiro que é capaz de expulsar todos os gases do corpo:

O que vamos te apresentar aqui é um delicioso chá de folha de hortelã, suco de limão e bicarbonato de sódio.

Pode não aparecer, mas esses ingredientes juntos atuam diretamente em seu intestino. Tanto o suco de limão quanto o bicarbonato de sódio podem ajudar a equilibrar o nível de acidez do estômago.

Fora isso, a hortelã aumenta a secreção do suco digestivo e, com isso, reduz as contrações musculares estomacais.

Vamos ao passo a passo. Você vai precisar de:

1 colher de chá de folhas de hortelã frescas ou secas

Suco de 1 limão

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 xícara de água morna

Modo de preparo:

Primeiro, em uma xícara de água morna, adicione as folhas de hortelã, o suco de limão e o bicarbonato de sódio.

Em seguida, mexa bem até que o bicarbonato de sódio esteja completamente dissolvido na água. Por fim, beba lentamente enquanto ainda estiver morno para ajudar a aliviar a dor nas costelas.

