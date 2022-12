Veículo bate em dois carros, três motos e termina destruindo muro do Cemitério Parque, em Anápolis

O condutor de um veículo GM/Celta causou, no fim da tarde de terça-feira (06), uma sequência de acidentes em uma das avenidas mais movimentadas de Anápolis, a Pedro Ludovico.

O Portal 6 apurou que o motorista, de 40 anos, descia a Pedro Ludovico sentido região Central quando, na altura do Instituto Federal Goiano (IFG), perdeu a direção do carro, batendo em dois veículos que estavam trafegando pela via – um VW Gol e um Chevrolet Onix.

Em seguida, ele atingiu três motocicletas, que também passavam pelo local naquele momento – uma Honda Titan 150, uma Honda Titan 125 e, por último, uma Honda CG 125 Today.

Depois dessa série de batidas em veículos próximos, terminou batendo o carro no muro do Cemitério Parque. A parte da frente do carro ficou totalmente destruída. Testemunhas afirmam que ele estava em alta velocidade.

O condutor, por sua vez, alega que teve um mal súbito, já que é epilético. Ele não tem carteira de habilitação. Os demais envolvidos no acidente foram encaminhados para unidades de saúde.