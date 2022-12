Cancelamento de show de Gusttavo Lima vira a principal apreensão de fãs após prisão de empresário

“O show de Gusttavo Lima vai ser cancelado?”. Esta tem sido a principal apreensão dos fãs do cantor após a prisão do empresário Werlan Moura no âmbito da Operação Limpeza Geral, na última terça-feira (07), em Anápolis.

A apresentação do sertanejo na cidade está marcada para o dia 23 de dezembro, no Estádio Jonas Duarte. A Nobel, responsável pela organização, pertence a Werlan.

Apesar de ainda não ter emitido nenhum comunicado oficial, a produtora tranquilizou aqueles que compraram ingressos e foram nos comentários do Instagram questionar se o show vai ocorrer.

“O evento está 100% confirmado”, disse o perfil Nobel Music em resposta aos internautas. Os materiais de divulgação também seguem sendo publicados normalmente e o show mantido na agenda de Gusttavo Lima.

Expectativa

O Embaixador In Anápolis promete bater recorde de público. Será o maior evento pós-retomada do setor de entretenimento e o último grande show deste ano.

Além de Gusttavo Lima, Humberto e Ronaldo e Pedro Volt também se apresentam. As vendas de ingressos continuam online pelo BaladApp ou através do WhatsApp (62) 9 8133-5276.

É possível ainda encontrar entradas no Frigorífico Goiás, Vegas Restaurant, Visótica, Cowboy Shop e na TXC, do Brasil Park Shopping.

Defesa

Ao Portal 6, o advogado Mateus Carvalho Neto disse que só teve acesso ao processo na manhã desta quinta-feira (08). A defesa espera uma análise mais ampla do autos antes de pedir a soltura do empresário.

Werlan foi um dos 22 alvos de mandados de prisão preventiva na ação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Goiás (MPGO).

A Operação Limpeza Geral investiga um suposto grupo criminoso que criava empresas de fachada para fraudar licitações em 34 municípios do estado, incluindo Anápolis. A Prefeitura também foi alvo de busca e apreensão.