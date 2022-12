Gusttavo Lima se pronuncia sobre denúncia de sigilo de 100 anos sobre propaganda da Mega da Virada

A equipe de comunicação do cantor Gusttavo Lima negou a o suposto sigilo de 100 anos imposto pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre o cachê que o artista recebeu para ser o garoto propaganda da Mega da Virada em 2021.

Em nota, o escritório Balada Music alegou que a notícia que ganhou repercussão na internet nos últimos dias se trata de uma fake news.

“Por se tratar de uma empresa pública, a Caixa faz a divulgação dos valores aplicados em publicidade em domínio público, com acesso facilitado a todos os interessados, não havendo qualquer imposição de sigilo”, explicou.

O escritório do cantor ressaltou ainda quais foram os termos da contratação.

“Conforme já dito pela própria instituição, a contratação do artista foi realizada via contrato de direito de uso de imagem com a agência de propaganda contratada pelo banco Caixa via licitação, nos termos da Lei 12.232/2010, que regula a contratação de agências de propaganda no Governo Federal”, relatou.

Por fim, a empresa afirmou que não tolera notícias falsas e que as medidas jurídicas devem ser tomadas.