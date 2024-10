Terror ganhador do Oscar é um dos filmes mais perturbadores disponíveis na Netflix (só para os fortes)

Mesmo não sendo original da plataforma, ele é uma dos mais perturbadores do streaming

Ruan Monyel - 22 de outubro de 2024

(Foto: Divulgação/Universal Pictures)

Os filmes de terror conseguem mexer com todas as nossas emoções, e, embora não agradem a todos os públicos, alguns já ganharam até estatuetas do Oscar.

É o caso de um filme que estreou no catálogo da Netflix e, mesmo não sendo original da plataforma, é um dos mais perturbadores do streaming.

Com cenas que testam os nervos dos espectadores e uma crítica inteligente, esse terror merece sua atenção até o último minuto.

Premiado no Oscar como Melhor Roteiro Original, “Corra!”, lançado em 2017, é um dos pioneiros do gênero terror psicológico e continua sendo um sucesso entre o público.

Dirigido e escrito por Jordan Peele, o filme mistura elementos de suspense, crítica social e horror, explorando o racismo de uma forma crua e perturbadora.

Na trama, Chris Washington (Daniel Kaluuya) é um jovem e promissor fotógrafo que namora Rose Armitage (Allison Williams), uma mulher branca.

Rose o convida para passar um fim de semana na casa de seus pais e, embora fique hesitante, Chris acaba aceitando.

Ela garante que não há questões raciais em sua família, mas, ao chegar ao local, ele percebe que algo muito estranho está acontecendo.

Com o desenrolar da história, acontecimentos bizarros e perturbadores vêm à tona, colocando a vida do jovem fotógrafo em risco.

“Corra!” é muito mais do que um filme de terror convencional. Além da tensão na história, diversas críticas sociais fazem parte da trama.

O filme usa o horror, o suspense e o medo para expor as várias formas como o racismo se manifesta na vida real, levantando questões importantes.

Prepare a pipoca, desligue o celular e curta esse filme que vai explodir sua cabeça. Assista ao trailer:

