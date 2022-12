Hospital divulga primeiro boletim médico de Caiado após realização de cirurgia cardíaca

O Hospital Vila Nova Star divulgou, no início da tarde desta terça-feira (08), o primeiro boletim médico sobre o estado de saúde do governador Ronaldo Caiado (UB) – após ter passado, nesta manhã, por uma cirurgia de revascularização do miocárdio, popularmente conhecido como ponte de safena.

De acordo com o documento, o governador passa bem e permanecerá internado para recuperação pelos próximos dias.

A tomada de decisão da equipe médica ocorreu ao observar resultados de exames de rotina, que detectaram obstruções coronarianas. Por isso, foram realizadas anastomoses coronárias, com veia safena e artéria mamária.

Na direção médica responsável está a cardiologista e intensivista anapolina, Ludhmilla Hajjar, além dos médicos, Fábio Jatene, Paulo Hoff e Pedro Loretti.