Você sabe, afinal de contas, o que é QI? Bom, o quociente de inteligência, ou simples Q.I. se refere a uma medida padronizada da capacidade cognitiva de um indivíduo. Essa tal medida consegue determinar se uma pessoa é ou não inteligente, logo, se o seu QI é alto, quer dizer que você é um daqueles baita nerds.

Mas, como saber se o seu QI é alto?

6 sinais que revelam que o seu QI é alto e você é inteligente:

1. Você curte ler

É clichê ouvirmos isso, mas a leitura é uma academia para nosso cérebro.

O hábito de ler estimula tanto nossa capacidade cognitiva que reflete em toda a nossa vida, circunstâncias e ações, nos deixa de fato mais inteligentes.

2. Você não abre mão de atividade física

Mais do que ler, praticar exercício físico é uma ótima opção para nos deixar mais inteligentes.

Isso porque, a prática de esportes reduz o estresse e a depressão. O que, consequentemente, melhora nosso desempenho nos estudos, tornando qualquer um mais inteligente.

3. Você realiza exercícios de raciocínio lógico

Uma atividade excelente para deixar o seu QI lá nas alturas é praticar exercícios de raciocínio lógico.

Essas tais atividades vão ativar zonas do cérebro que não usamos com frequência. Podemos citar como exemplo as atividades de completar sequências com letras, padrões, números ou símbolos ou realizar exercícios de analogia.

4. Você fala outras línguas

Aprender um novo idioma é uma técnica infalível para trabalhar o seu cérebro e se tornar alguém mais inteligente.

Logo, se você sabe outra língua, saiba que sem dúvidas o seu QI é muito alto.

5. Você é curioso

Uma pessoa genuinamente curiosa é também um alguém sábio, já que sente a necessidade de conhecer coisas novas e entende que todo conhecimento é pouco.

Ter esse traço significa que você possui um QI alto!

6. Você tem opiniões fortes

Por fim, as opiniões fortes são grandes características de pessoas com a inteligência acima da média.

Por possuírem o hábito de leitura e alto nível cognitivo, conseguem definir bem suas escolhas, ideologias e opiniões bem embasadas para se firmarem.

