Onde assistir Los Angeles x Flamengo pela Copa do Mundo de Clubes nesta terça-feira (24)

Rubro-Negro enfrenta equipe californiana após vitória heroica sobre o Chelsea

Augusto Araújo - 23 de junho de 2025

Flamengo enfrenta o Los Angeles pela Copa do Mundo de Clubes. (Foto: Reprodução/Instagram)

Um jogo de líder contra lanterna do grupo. Este será o confronto entre o já classificado Flamengo contra o Los Angeles, pela terceira rodada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

A bola vai rolar a partir das 22h (horário de Brasília) no Camping World Stadium, localizado na cidade de Orlando, nos Estados Unidos.

O time californiano já está eliminado da competição, após sofrer duas rodadas nos confrontos até aqui. Na estreia, perdeu de 2 a 0 para o Chelsa.

Já no último jogo, nesta sexta-feira (20), o Los Angeles foi superado pelo Espérance, por 1 a 0. Belaili fez o gol solitário da partida.

Dessa forma, o clube tunisiano enfrentará o inglês para decidir quem ficará com a última vaga do grupo e avançar para as oitavas da Copa do Mundo de Clubes.

Liderança confortável

Por outro lado, o Flamengo já está classificado em primeiro lugar, devido aos critérios da competição.

Isso porque, ao bater Espérance e Chelsea, o Rubro-Negro ficou em vantagem pela questão do resultado em confrontos diretos.

Inclusive, a vitória do Mengão sobre o time inglês foi bastante celebrada pelos torcedores. O clube carioca começou perdendo, após gol de Pedro Neto no primeiro tempo.

Contudo, a segunda etapa foi toda do Flamengo. Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan balançaram as redes e decretaram o 3 a 1 no placar.

Dessa forma, o Rubro-Negro chegou aos seis pontos e pode até perder para o Los Angeles que avança para as oitavas da Copa do Mundo de Clubes.

A TV Globo fará a transmissão pela rede aberta, assim como o Sportv pelos canais a cabo. Além disso, as plataformas de streaming Prime Video, DAZN, Globoplay e Disney+ também exibirão o cofronto.

Por fim, a CazéTV transmitirá a partida pelo canal de YouTube.

