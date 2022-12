Homem que limpava a piscina vê mancha preta na água e acaba descobrindo o que não queria

Um limpador de piscinas estava trabalhando na casa de um cliente, quando se deparou com uma cena nada confortável: uma misteriosa mancha preta se rastejando na água.

O vídeo gravado, mostrando Dave Delucia com uma enorme peneira – retirando a sujeira da piscina -, viralizou no TikTok, principalmente por ter sido concluído sem mostrar o que era a mancha.

O caso aconteceu na Flórida (EUA) e lá é bastante comum receber algumas visitas de jacarés nas casas. Porém, desta vez, o animal que quis tomar um banho fresco foi outro réptil. Veja!

Com a enorme repercussão, Dave decidiu postar a parte dois, revelando finalmente o que era a enorme mancha preta no fundo da piscina. A verdade é que se tratava de uma enorme iguana, com dentes e garras afiadíssimas.

O limpador de piscinas conseguiu retirar o animal em segurança e acabou descobrindo que a iguana vive no terreno ao lado da casa do cliente.

Segundo o profissional, lá existem muitas árvores frutíferas e exóticas. Logo, pressupôs que o réptil teria caído de uma delas diretamente na piscina.

Assista a segunda parte!