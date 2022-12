Mulher que saiu de casa para realizar o desejo do marido acaba ganhando mais de R$ 1 milhão na loteria: “dei sorte”

Uma mulher, de 35 anos, saiu de casa para comprar cervejas ao marido, que estava cansado depois de um dia intenso de trabalho, mas acabou voltando milionária para casa.

Parece inacreditável, mas a tarefa que parecia ser bem irritante, na verdade, foi uma virada de chave surpreendente para a norte-americana Isabel Sandoval.

A apostadora, que é mãe de cinco filhos, explicou que teria ido até uma loja de conveniência e lá decidiu tentar outra vez em uma raspadinha. Segundo a estadunidense, ela tinha parado de jogar por falta de sorte consecutiva.

“Parei de jogar por um tempo porque não estava ganhando muito”, disse durante uma entrevista. Porém quando riscou os espaços da cartela, ficou em êxtase. “Não pode ser! Eu soube imediatamente que era um vencedor porque arranhei a ferradura”, relembrou.

“Dei muita sorte! Eu não podia acreditar no prêmio que vi”, completou a sortuda, que revela ter bons planos para os US$ 200 mil (cerca de R$ 1,04 milhão).

Isabel explicou que gostaria de visitar a mãe, que mora no México e cuidar da saúde dela. Além disso, a apostadora confirmou que investirá no bem-estar e no futuro dos cinco filhos.