ARM pede que moradores de Anápolis denunciem falta d’água à agência

Diariamente, dezenas de anapolinos sofrem com problemas relacionados ao Saneamento Básico, e muitas vezes, acabam sem saber para onde correr, já que nem sempre é fácil buscar por ajuda dos órgãos responsáveis.

A Agência Reguladora Municipal (ARM) é a autarquia responsável por monitorar, fiscalizar, regulamentar e controlar os produtos e serviços de interesse público, como o saneamento básico.

Dessa forma, em casos de falta d’agua rotineira, água sendo entregue com alguma coloração, gosto ou cheiro incomuns, os anapolinos poderão entrar em contato com a ARM para que as devidas providências possam ser tomadas.

As reclamações poderão ser realizadas por meio do Whatsapp (62)99683-9076 , ou pelo e-mail [email protected]