Aumento de vereadores em Goiânia tem como pano de fundo intenção de compensar cláusula de barreira, diz analista

O Projeto de Emenda à Lei Orgânica (Pelom) que aumenta de 35 para 39 o número de vereadores na Câmara de Goiânia pode ter como objetivo ajudar parlamentares e partidos a superarem a cláusula de barreira nas eleições de 2024. A avaliação é do cientista político Lehninger Mota.

Com a regra, no próximo pleito, somente as legendas que alcançarem um percentual mínimo de votos válidos ou de vereadores eleitos poderão ter tempo de rádio e TV e estrutura no Legislativo. O limite, conforme explica o analista ao Portal 6, dificulta projetos de reeleições – o que pode ter motivado a aprovação do Pelom.

“Uma forma de compensar a cláusula é aumentando o número de cadeiras, pois são mais quatro cargos para receber votos. Na minha visão, a emenda pode ter esse fator como pano de fundo, ajudando principalmente aqueles que buscam se reeleger na disputa municipal de 2024”, avalia.

Em coletiva de imprensa, o vereador Clécio Alves (PSD) defendeu a emenda. Ele destacou que o Pelom não deve aumentar os gastos do legislativo, uma vez que os custos são pagos com o duodécimo, parcela fixa do Orçamento Geral do Município. Com isso, os salários dos novos parlamentares seriam ajustados dentro do valor repassado.

“Se você tem legalmente a possibilidade de aumentar o número de vereadores e não ampliar a despesa, isso por si só já justificaria porque Goiânia deixará de ter 35 fiscais do executivo e legisladores para 39”, argumentou.

O projeto foi aprovado por unanimidade na última terça-feira (06) e deve ser votado novamente depois de um intervalo de no mínimo dez dias.

Outros municípios

Segundo apuração do O Popular, outras 12 cidades de Goiás devem pautar o aumento o número de cadeiras nas Câmaras Municipais. São eles: Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Inhumas, Itumbiara, Jataí, Novo Gama, Cristalina, Goiás, Indiara, Jaraguá, Nerópolis e Senador Canedo.

Na avaliação do cientista político, os municípios menores devem ter mais dificuldade para passar os projetos devido à pressão popular. “No interior, a população tem acesso direto a esse vereador e vai cobrá-lo pessoalmente. Então é um pouco mais complicado que na capital, onde os parlamentares estão mais distantes”, aponta.