Roberto Naves pediu agilidade a Caiado em inquérito que investiga morte de amigo fazendeiro, diz jornal

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP), ligou para o governador Ronaldo Caiado (UB) para cobrar agilidade na investigação que apura o assassinato do fazendeiro Luiz Carlos Ribeiro da Silva, de 52 anos.

O político confirmou o telefonema em entrevista ao Jornal O Popular. Ele também disse que se reuniu com o Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), numa reunião administrativa, e por conta própria repassou aos policiais civis informações que, para ele, poderiam ajudar a elucidar o crime.

Roberto negou ter sido convocado para prestar depoimento e afirmou que não poderia revelar o que foi dito, uma vez que a investigação corre em sigilo.

Luiz Carlos foi morto com seis tiros na noite de terça-feira (06), depois de deixar um estabelecimento comercial na Avenida Brasil Sul. A Polícia Civil disse, em nota, só se manifestará em momento oportuno, “a fim de instruir o inquérito policial, cuja investigação está em trâmite”.

O fazendeiro assassinado era conhecido por ser amigo do prefeito. Roberto, inclusive, esteve no velório dele e reafirmou a cobrança por agilidade na elucidação do crime.