Conheça história do homem responsável pela fundação de Goiânia

Político foi um dos nomes mais importantes de Goiás, e hoje dá nome à diversos pontos do estado

Thiago Alonso - 21 de outubro de 2024

Pedro Ludovico Teixeira, ao centro, juntamente com Iris Rezende, à direita. (Foto: Alois Feichtenberger)

Quem vê Goiânia como uma cidade planejada, com arquitetura art déco e diversos monumentos turísticos, nem imagina que esse local foi milimetricamente idealizado por uma pessoa em especial: Pedro Ludovico, o responsável pela fundação da capital goiana.

Na época em que comandava o estado de Goyaz, Pedro Ludovico moldou o município para que se tornasse uma potência econômica e arquitetônica da região.

Nascido em 29 de abril de 1883, no município de Goiás, ele se destacou como advogado e jornalista, se transformando em uma figura central na política local, logo após a Proclamação da República.

Durante o período em que esteve à frente do Governo Estadual, no início da década de 1930, promoveu reformas nas áreas de saúde, educação e transporte. Dentre esses avanços, o goiano promoveu a criação de faculdades, que mais tarde culminariam na Universidade Federal de Goiás (UFG), promulgada pelo presidente Juscelino Kubitschek.

Carreira

Esse ato ocorreu durante o período em que Pedro Ludovico assumiu o cargo de senador, onde continuou a defender os interesses de Goiás. No Senado, se destacou na luta pela autonomia do estado e na busca de recursos federais para o desenvolvimento local.

Entre as idas e vindas entre o Governo de Goiás e o Senado, a carreira política de Pedro Ludovico chegou ao fim em 1969, após ser cassado pelo Ato Institucional nº 5, durante a ditadura militar.

Dez anos após esse episódio, em 1979, aos 88 anos de idade, Pedro Ludovico se manifestou publicamente pela abertura democrática e pediu pela anistia no Brasil.

Despedida

Ainda naquele ano, no dia 16 de agosto, ele faleceu em decorrência de uma depressão, que se agravou após a morte da esposa, Gercina Borges Teixeira, em 1976.

O casal teve seis filhos, sendo o último Goiânio Borges Teixeira, que foi nomeado em homenagem à capital de Goiás.

Hoje, mais de 141 anos após o nascimento, Pedro Ludovico é homenageado em diversas partes do estado, com um bairro nomeado em tributo a ele, em Goiânia, e uma escola municipal em Anápolis, também de forma póstuma. Além de claro, o Palácio Pedro Ludovico Teixeira, onde funciona a sede administrativa do Governo Estadual.