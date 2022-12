Um homem de 59 anos morreu após o carro que ele dirigia ter capotado neste sábado (10), na zona rural de Jataí, região Sudoeste de Goiás.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o socorro por volta de 07h30. No local, que fica nas proximidades da BR-364 e a 50 km da cidade, os agentes encontraram um Volkswagen Crossfox tombado de forma lateral.

O teto do veículo se deformou depois da colisão com uma árvore que se encontrava às margens da estrada, deixando a vítima presa às ferragens. O SAMU também esteve no local e confirmou a morte do condutor.

Os bombeiros recorreram ao guincho da viatura para ter acesso às portas do automóvel. O homem foi retirado das ferragens com a ajuda de um equipamento desencarcerador. Os trabalhos levaram quase cinco horas.

O corpo e o veículo ficaram aos cuidados da Polícia Técnico-Científica de Jataí.