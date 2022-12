Motorista bêbado causa acidente em Anápolis, foge e volta 40 minutos depois para assumir a culpa

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (11) após dirigir bêbado e bater em um veículo que estava estacionado na rua Floriano Peixoto, no Setor Central, em Anápolis. O carro do condutor chegou a capotar na sequência.

O Portal 6 apurou que o acidente aconteceu por volta das 04h30. Após a batida, visivelmente embriagado, o motorista recebeu ajuda de terceiros para sair do veículo. Em seguida, ele fugiu do local.

O homem voltou ao lugar da colisão 40 minutos depois e assumiu estar no veículo que provocou o acidente. Ele diz que trafegava pela rua Floriano Peixoto sentido Norte/Sul e que, no cruzamento com a rua Senador Sócrates M. Diniz, perdeu o controle e colidiu de um carro estacionado em frente ao Edifício El Bazi.

Diante da suspeita de embriaguez, policiais solicitaram ao motorista que fosse realizado o teste do bafômetro, mas ele recusou. O homem foi multado pela recusa e encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi preso.

Um relatório médico foi realizado e ficou confirmada a embriaguez incompleta do condutor. Os veículos foram liberados e cada proprietário ficou responsável pelo guinchamento.