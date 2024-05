Bombeiro de Anápolis encontra criança aos prantos após cobra perigosa ser vista em cima de fogão

Pai teve que agir rápido para afastar o filho do animal peçonhento

Augusto Araújo - 30 de abril de 2024

Cobra foi vista por família em cima de fogão, no município de Goianápolis. (Foto: Reprodução)

Um bombeiro de Anápolis precisou ser acionado, nesta terça-feira (30), para socorrer uma família em Goianápolis, após uma cascavel ser encontrada na cozinha da casa onde moram.

A serpente foi flagrada em cima do fogão do cômodo, conforme registrado em foto. Assustado, o proprietário do local, que estava com uma criança pequena, acionou o Corpo de Bombeiros para fazer o resgate.

De acordo com o relato do Sargento Ericsson, que atendeu ao chamado, no momento em que chegou, o pai já tinha levado o filho, aos prantos, para um vizinho.

Além disso, o homem relatou que ficou vigiando o animal, para que ele não fugisse e adentrasse outras residências.

Apesar do susto, o militar conseguiu fazer a captura da cobra e a levou para uma mata da região, onde não ofereceria riscos à população.