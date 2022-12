Conheça seis lugares em Anápolis para entrar no clima natalino

O clima natalino está no ar em Anápolis aquecendo o coração da população e trazendo aquela decoração especial repleta de luzes que tanto encanta.

Nos shoppings, nas ruas, em lojas, cafeterias, o Natal está presente em todo o canto, seja apenas nos tão amados enfeites natalinos, ou naqueles irresistíveis pratos especiais.

Então, para que a magia da época possa encher ainda mais o coração dos anapolinos, separamos alguns lugares para se aproveitar e sentir ainda mais o espírito natalino.

1. Kikas Cake Confeitaria

Recém inaugurada, a Kikas Cake Confeitaria já se deixou ser tomada pela magia natalina e trouxe os mais saborosos doces para conquistar quem se ama pelo estômago.

Além das delícias presentes no cardápio especial de Natal, o espaço ainda conta com um ambiente completamente instagramável e apaixonante.

A Kikas Cake Confeitaria está localizada na Rua Morrinhos, Qd. 46, Casa 08, Vila Jaiara, e funciona de terça-feira a sábado.

2. Brasil Park Shopping

Assim como já é tradição, o Brasil Park Shopping preparou aquela decoração para lá de especial para alegrar principalmente os pequenos, que podem aproveitar e tirar fotos com o querido Papai Noel.

Para deixar o passeio ainda mais animado, além de curtir a decoração, ainda é possível encontrar os presentes para a data.

Por conta das compras de Natal, o shopping está funcionando em um horário especial para melhor atender os clientes. Dos dias 12 a 17 e 19 a 23, o funcionamento das lojas e quiosques será das 12h às 22h, da praça de alimentação será de 11h às 22h, enquanto o Carrefour funcionará das 08h às 22h.

No próximo domingo (18), lojas e quiosques das 12h às 22h, alimentação e lazer das 11h às 22h e Carrefour das 08h às 22h.

3. Anashopping

O bom velhinho também chegou no Anashopping e está aguardando ansiosamente a criançada para anotar os pedidos de Natal de cada um.

Por lá, além de aproveitar toda a magia de Natal proporcionada pela decoração, os adultos ainda podem ir as compras nas diversas lojas ali presentes.

Para quem quer encontrar o Papai Noel, os horários são das 12h às 21h de segunda à sexta, das 10h às 22h aos sábados, e das 12h às 20h aos domingos.

4. Praça Dom Emanuel

Com uma enorme árvore de Natal e muitas luzes, a Praça Dom Emanuel também se encontra preparada para quem quer fazer um passeio natalino.

5. Natal do Coração

Para que todos podem participar da grande festa natalina, a Prefeitura de Anápolis preparou o Natal de Coração, que percorre semanalmente os mais diversos bairros da cidade levando a magia da época.

Nesta segunda-feira (12), a festa acontece na Vila São Vicente, na Praça da Igreja Matriz.

Terça-feira (13), a celebração acontece no Jardim Promissão, Rua Maranhão, esquina com Avenida Brasil. Na quarta (14) o Natal marcará presença na Vila Formosa, Praça Ferroviária. Quinta (15), a programação será no Setor Sul 2ª Etapa, na Rua 5, próximo ao CMEI Mário Quintana. Na sexta (16) ocorre no Bairro Paraíso, Avenida Cachoeira Dourado e o encerramento da semana será no sábado (17), na Praça da Igreja Matriz do distrito de Joanápolis.

6. Parque Ipiranga

Por fim, mas não menos importante, temos o queridinho para passeios nos dias de folga, o Parque Ipiranga.

Por lá, os passeios que já eram agradáveis podem ficar ainda mais encantadores com o clima natalino que toma conta da paisagem.