Esta é a maneira correta de lavar os chinelos para não encardir

Não há nada pior (ou mais feio) do que ver que nossos chinelos brancos estão super encardidos.

Isso porque, com o passar do tempo, o branquinho do material vai perdendo o tom, dando espaço para um amarelado muito feio.

Bom e isso acontece porque as pessoas não sabem ao certo como lavar bem esse tipo de calçado, mas a real é que não adianta esfregar muito, é necessário saber alguns truquezinhos.

E é disso que vamos falar hoje!

Afinal, como lavar os chinelos?

Como dito, é necessário algumas artimanhas para conseguir ter os chinelos limpinhos, novinhos e em folha.

Por isso veja a seguir duas fórmulas eficientes!

Para fazer a primeira delas, basta diluir em um recipiente pequeno pasta de dente branca em 200ml de água morna.

Quando a mistura estiver bem homogênea, aplique nos chinelos.

Assim, com o auxílio de uma escova de dentes, escove toda a sandália, focando nos cantinhos e áreas mais sujas.

Em seguida, deixe o calçado descansar por 5 minutos com a mistura ainda neles.

Depois disso, enxágue-os em água corrente. Se necessário, enxágue novamente até retirar toda a mistura.

No entanto, dependendo do estado físico da sua chinela, apenas o creme dental não vai ajudar e é por isso que agora entra nosso segundo método que usa água oxigenada e vinagre branco.

Para isso, em um recipiente pequeno, misture a água oxigenada, o vinagre e o detergente até obter uma mistura homogênea.

Agora, aplique a mistura na sua sandália e esfregue todo o chinelo com o auxílio da escova. Em seguida, deixe a mistura agir por 15 minutos.

Após os 15 minutos, esfregue mais um pouco o chinelo, se achar necessário você pode usar uma escova com cerdas de nylon.

Por fim, deixe agir por mais 15 minutos. Após esse tempo, enxágue o chinelo em água corrente e deixe secar na sombra.

