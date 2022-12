Conheça a máquina de bebês que quer permitir que os pais escolham da cor dos olhos até a inteligência dos futuros filhos

Os avanços científicos não cansam de nos surpreender dia após dia. Na Alemanha, o cientista Hashem al-Ghaili, apresentou a primeira máquina de bebês quer permitir que os pais escolham da cor dos olhos até a inteligência dos futuros filhos.

Chamado de “EctoLife”, o aparelho permite gerar até 30 mil bebês por ano e foi desenvolvida após mais de 50 anos de pesquisas.

“O EctoLife, a primeira instalação de útero artificial do mundo, é totalmente alimentado por energia renovável. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 300.000 mulheres morrem de complicações na gravidez”, disse o criador, de acordo com o “Metro”.

“O útero artificial EctoLife foi projetado para aliviar o sofrimento humano e reduzir as chances de cesáreas. Com EctoLife, partos prematuros e cesáreas serão coisas do passado”, completa.

As máquinas realizariam o sonho de casais inférteis de conceber um bebê e se tornassem os verdadeiros pais biológicos, além de permitir que mulheres que tiveram o útero removido sejam mães.

O pesquisador que apresentou o projeto disse que a tecnologia já está disponível, porém restrições éticas ainda impedem o lançamento da inovação.