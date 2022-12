Conheça a planta natural de Madagascar que foi encontrada por pesquisadores em Goiânia

Em uma descoberta inédita para o Brasil e o continente Americano, pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), da Universidade Federal de Goiás (UFG), encontraram uma planta natural de Madagascar, em Goiânia.

A espécie Blumea Axillaris, da família das margaridas e girassóis, foi encontrada nos parques Maracanã e Liberdade, no Setor Jaó, região Norte da capital.

“A descoberta é muito interessante, pois se trata do primeiro registro da espécie para o continente americano e o primeiro do gênero Blumea para o Brasil”, afirma o professor do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFG, Aristônio Magalhães Teles.

Além de Madagascar, no continente africano, a Blumea Axillaris também é encontrada em áreas perturbadas de alguns países da Ásia e da África.

No entanto, a descoberta pode representar no futuro um perigo para a flora presente nos parques onde a planta foi encontrada.

“Está começando a se estabelecer em solo brasileiro e pode trazer problemas futuros, uma vez que espécies exóticas invasoras constituem uma das principais ameaças à diversidade biológica”, contou o pesquisador.