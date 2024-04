Enfermeira, funcionários e pacientes são feitos reféns após homens invadirem e roubarem posto de saúde

Suspeitos teriam chegado a afirmar que só não iriam estuprar uma das rendidas porque queriam "fazer o bem"

Thiago Alonso - 27 de abril de 2024

Caso ocorreu em uma unidade de saúde de Cristalina, no Leste goiano. (Foto: Reprodução)

Servidores, funcionários e um paciente de um posto de saúde em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal (DF), foram feitos de reféns por suspeitos que invadiram o local e roubaram diversos itens na madrugada desta sexta-feira (26).

A ação ocorreu por volta das 04h25, quando estavam de plantão somente um técnico, uma enfermeira e um vigia.

Conforme relatado, três indivíduos chegaram até a unidade de saúde, sendo que um deles gritava por socorro, dizendo que precisava de atendimento, pois estava com muita dor.

Assim, após abrir o portão para que eles entrassem, imediatamente um deles sacou uma arma de fogo anunciando que era um assalto.

Violência

Deste modo, eles ameaçaram o técnico e pediram a chave do carro dele, assim como o celular. Ainda foi solicitado que ele desbloqueasse o aparelho para verificar se tinha dinheiro em conta.

Após isso, os supostos autores apontaram o revólver na cabeça do refém, indicando que ele deveria levá-los até os outros funcionários.

Logo, ele os encaminhou até a sala do vigia, que estava dormindo durante o intervalo, então os suspeitos o acordaram com um chute na cabeça.

Neste mesmo momento, um paciente chegou até a unidade, também sendo rendido e levado pelo trio.

Mais ameaças

Depois disso, eles foram até uma outra sala, na qual estava uma enfermeira, que também precisou entregar o celular e a chave do carro. Não o bastante, os homens teriam dito a ela que ela estava muito audaciosa, e que teve sorte, pois hoje eles queriam “fazer o bem”, e apenas por isso não iriam estuprá-la.

Sendo assim, ela foi amordaçada e amarrada com fios, sendo deixada sozinha dentro do cômodo com as luzes apagadas.

De mesmo modo, os outros três reféns foram presos na cozinha do estabelecimento, também amordaçados.

Após conter todos, os bandidos pegaram uma frigideira, um bebedouro de parede e um micro-ondas, e os levaram embora, fugindo com os dos dois carros das vítimas.

Fim do susto

Passado alguns minutos e já percebendo o som de que os carros tinham saído do local, a enfermeira decidiu tentar se soltar, já que estava presa com fios.

Assim, ela saiu da sala e foi até a cozinha para auxiliar os outros colegas que tinham sido açoitados.

A vítima também relatou que do lado de fora da unidade estava o motorista de uma ambulância que havia chegado após a ação e não fazia ideia do que teria ocorrido.

A mulher então explicou a ele o que tinha acontecido, e acionou posteriormente a Polícia Militar (PM).

Ao chegar ao local, os policiais precisaram auxiliar as vítimas, que estavam em estado de choque com o assalto. O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).