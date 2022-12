Ela foi perguntada se queria tomar banho e o vídeo com a resposta bateu 100 milhões; veja

Naturalmente crianças são muito fofas e sinceras, mas uma em especial vem viralizando no TikTok após ser perguntada se queria tomar banho.

Identificada como Soso, a resposta da pequena já bateu mais de 100 milhões de visualizações na plataforma e vem chamando a atenção dos usuários da plataforma.

“Você quer tomar banho de bacia?”, pergunta a mãe. Sorridente, a criança responde: “É muito dotoso [gostoso]”. A mãe pergunta de novo: “como é que é?” e Soso novamente responde: “é muito dotoso”.

No final do vídeo, a pequena ainda faz uma careta fofinha. A garotinha é o momento no TikTok e vem chamando a atenção dos usuários. “Muito lindinha e inteligente”, escreveu um.

A proposta para tomar banho já tem 7,5 milhões de curtidas e 116 mil comentários na plataforma.