Homem paga passagem para ver a namorada virtual e ao encontrá-la se diz enganado; veja o porquê

Uma mulher viajou por 689,2 km para conhecer o namorado virtual e acabou tendo uma surpresa nada agradável após ele mudar de ideia ao encontrar com ela pessoalmente.

Ninoska Rodriguez vive em Massachusetts (EUA) e foi convidada a conhecer Washington DC, pelo homem que já estaria em um relacionamento sério virtualmente.

Através de um vídeo no TikTok, a mulher, que é mãe solo de uma garotinha, contou que foi deixada esperando por horas nas poltronas do aeroporto.

Segundo a norte-americana, ele teria a abandonado lá por causa da diferença estética. Nas fotos, Ninoska utiliza muitos filtros e na realidade é um pouco divergente.

“Para o rapaz que me pagou a viagem a Washington e depois me viu sem filtro; ele não quis nada comigo”, legendou no vídeo publicado.

“Na verdade, sou culpada por abusar dos filtros, ele perdeu a oportunidade de me conhecer mais a fundo”, desabafou. “Por mensagens, ele disse ‘vai embora'”, relembrou.

O vídeo rapidamente viralizou e já alcançou a marca de 16 milhões de visualizações e milhares de comentários dividindo opiniões.

Enquanto uns alegaram que é preciso ser honesta desde o início e não se esconder atrás de maquiagens e filtros, defendendo a surpresa e espanto do homem, outros alegaram que ele foi imaturo e egoísta.

“Se ele já namorava com você virtualmente, significa que conversaram bastante e ele gostava do que tinha a oferecer. Abandonar tudo por causa da aparência é algo realmente muito baixo. Você se livrou”, disse uma usuária.

Assista