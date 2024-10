Onde assistir Chapecoense x Goiás nesta segunda-feira (21)

Esmeraldino vai até a Arena Condá após empate por 2 a 2 contra o América-MG

Augusto Araújo - 18 de outubro de 2024

Chapecoense e Goiás se enfrentam nesta segunda-feira (21) pela Série B. (Foto: Tiago Meneghini/ ACF/ Rosiron Rodrigues/GEC)

Nesta segunda-feira (21), Chapecoense e Goiás vão se enfrentar, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

O jogo será realizado a partir de 20h, na Arena Condá, localizada na cidade de Chapecó (SC).

O time catarinense vem de uma vitória maiúscula sobre o Santos, na última rodada. O Verdão ganhou de 3 a 2, após sair atrás do placar e conseguir a virada sobre a equipe paulista.

Com isso, a Chapecoense se afastou da zona de rebaixamento. Atualmente, ela possui 37 pontos, quatro a mais do que o CRB, primeiro clube que ocupa o Z-4.

Já o Esmeraldino empatou contra o América-MG, em jogo disputado em Belo Horizonte (MG). O resultado final foi de 2 a 2, com Brenner marcando duas vezes para os donos da casa, assim como Bruno Herculano balançou as redes para o time goiano.

Dessa forma, com apenas sete partidas restantes na competição, o Goiás precisa tirar uma diferença de oito pontos para o 4º colocado (Mirassol) e alcançar o G-4. Desafio este visto como bastante improvável a essa altura do campeonato.

O Sportv fará a transmissão por meio da TV a cabo, assim como o Premiere, no sistema de pay-per-view. A plataforma online Globoplay também repercute todas as emoções do duelo ao vivo, por meio das mídias digitais.