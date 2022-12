Com preços acessíveis, Clínica Popular da Saúde tem consultas e exames em otorrinolaringologia

Pouca gente sabe, mas o otorrinolaringologista é responsável por diagnosticar e tratar uma série de doenças ligadas ao ouvido, nariz, garganta e outras estruturas, como cabeça e até o pescoço.

Essa especialidade, que é tão fundamental, é aquela que cuida também das famosas “ites”, como rinite, sinusite, otite, amidalite, faringite e labirintite, alem de desvio de septo, apneia, paralisia fácil, dentre outras enfermidades.

Em Anápolis, a Clínica Popular da Saúde já se tornou referência na oferta de Otorrinolaringologia por preços acessíveis e também por oferecer alguns procedimentos importantes.

É que para além da consulta, que custa R$ 120 à vista ou R$ 140 em até 10 vezes nos cartões, a clínica também oferta exames, como nasolaringoscopia, e a famosa lavagem de ouvido.

Para parcelamentos, no entanto, é necessário conferir com antecedência as condições e os procedimentos tem valores separados do total da consulta.

É importante lembrar que a Clínica Popular da Saúde possui uma estrutura completa para que os pacientes se sintam confortáveis e tenham privacidade ao passarem por consultas, exames ou pequenos procedimentos.

Além disso, a unidade oferta milhares de exames laboratoriais, que auxiliam em diagnósticos de todas as especialidades médicas disponibilizadas.

Para agendar consultas e exames, os interessados só precisam entrar em contato através do telefone (62) 3324-8593 ou pelo WhatsApp (62) 9 9551-1193.