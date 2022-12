Nos últimos tempos as redes sociais, como é o caso do Instagram, se tornaram uma ótima ferramenta para aproximar ainda mais as pessoas, permitindo que mesmo de longe, os outros possam acompanhar a sua vida.

Mas, se por um lado esta ferramenta é vista positivamente pelos internautas por outro, ela pode também contar com pontos negativos que acabam por se tornar até mesmo um problema.

Acontece que as vezes, as pessoas utilizam as redes sociais para importunar alguém, forçando interações indesejadas, encaminhando incansáveis mensagens desagradáveis, ou até mesmo assediando o alvo.

Então, principalmente por conta do cyberbullying ter se tornado um grande problema no Instagram, a plataforma adotou a função de “restringir”, em 2019, para preservar a comunidade e torná-la um ambiente mais positivo.

Assim, para evitar contatos indesejados, a ferramenta permite que o usuário limite sutilmente o acesso de uma pessoa indesejada à sua conta, mas ao mesmo tempo, não impede que o internauta continue interagindo com quem foi restringido quando sentir vontade.

Descubra o que acontece quando você restringe alguém no Instagram

Primeiramente, ao restringir alguém, tudo que esta pessoa tentar te encaminhar no direct do Instagram será redirecionado automaticamente para a sua pasta “solicitações de mensagens”, presente no canto superior direito da sessão de mensagens. Inclusive, o mesmo acontecerá sempre que a pessoa responder aos seus stories.

Desse modo, por mais que você ainda possa visualizar os conteúdos encaminhados, você não será notificado da chegada dos mesmos. Ademais, mesmo que você visualize, a confirmações de leitura permanecerá oculta para o seu remetente e para responder a pessoa será necessário remover a restrição.

Uma outra mudança que ocorre com a adoção da medida é que o seu status de atividade na plataforma passará a ficar oculto para o restrito, impedindo assim que ele saiba quando você estiver online, ou até mesmo quando esteve ativo pela última vez.

Por fim, os usuários que foram restringidos vão poder continuar comentando nas suas publicações do Instagram, no entanto, além de você não ser notificado, o que foi dito não aparecerá publicamente, sendo visível apenas para ele mesmo.

Caso você queira, é possível visualizar o que foi comentado clicando em “Ver comentário”. Se preferir, pode clicar em “Aprovar” para que ele possa ser visto, “Excluir”, ou simplesmente optar por ignorá-lo.

Vale ressaltar que essa é apenas uma maneira mais sutil de bloquear alguém, de modo que o internauta continuará podendo ver as suas publicações e encaminhar mensagens.

