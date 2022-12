Goiás pode registrar tempestades nesta sexta-feira (16)

Algumas regiões de Goiás podem registrar até 55 mm de chuva nesta sexta-feira (16). Este é o maior volume esperado da semana até o momento. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) emitiu um alerta para o risco de temporais.

O maior índice deve ser no Norte e Leste do estado, com 55 mm. Já no Oeste, a expectativa é de 50,0mm. Na parte Central, onde estão Anápolis e Goiânia, o esperado é de 45 mm.

No Nordeste, o município Flores de Goiás deve ter o maior registro de volume de água. A previsão é de 3o mm, com variação de nebulosidade, sol e pancadas de chuvas isoladas. A temperatura deve variar entre 22ºC e 29º.

Pirenópolis, no Leste, também terá um alto índice de temporais. O esperado na cidade é de 25 mm com mínima de 19ºC e máxima de 28ºC.

Anápolis e Goiânia devem registrar um volume menor, com expectativa de 15 mm de chuva. A temperatura pode chegar, respectivamente, em 27ºC e em 29ºC.

As demais cidades com maior risco de chuvas volumosas são Rubiataba, no Norte, com 25 mm, Luziânia, com 28 mm, Cristalina, com 25 mm e Goianésia com 15 mm.

Nas regiões Sul e Sudoeste, a expectativa é de 30 mm, com temperatura mínima de 19ºC e máxima de 29ºC.