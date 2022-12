Sesc Goiás publica edital de novo processo seletivo; inscrições abertas

O Serviço Social do Comércio de Goiás (Sesc Goiás) está com processo seletivo aberto para formação de cadastro de reserva do cargo de guarda-vidas.

As vagas são para trabalhar nas unidades do Sesc em Goiânia. Os interessados devem se inscrever pelo site da instituição, até às 17h do dia 18 de dezembro.

O salário oferecido é de R$ 1.620 com vale alimentação de R$ 330. A carga horária semanal varia entre 20 e 44 horas.

Para se candidatar a uma das vagas é necessário possuir ensino fundamental completo e curso de guarda-vidas em uma escola credenciada pelo Corpo de Bombeiros ou curso de especialização de mergulho.

Para ler o edital, clique aqui.