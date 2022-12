Anápolis deve receber grande volume de chuva neste fim de semana

Preparem os guarda-chuvas e as capas, pois a previsão do tempo para o final de semana em Goiás aponta bastante precipitação em todas as regiões do estado.

As informações são do boletim emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). O alto volume de chuvas se dá pela Zona de Convergência do Atlântico-Sul (ZCAS).

No sábado (17), Anápolis pode registar até 35mm de chuva, com temperaturas variando entre 19ºC e 27ºC. A umidade relativa do ar fica entre 55% e 95%.

Os números só são maiores em Ceres, onde é aguardado um volume de até 40mm. Para Goianésia, Flores de Goiás, Formosa, a previsão aponta os mesmos 35mm.

Em Goiânia, o total de chuva esperado para o sábado é de 20mm. A temperatura varia entre 19ºC e 29ºC, enquanto a umidade fica entre 55% e 95%.

Já no domingo (18), a previsão ainda aponta precipitações, só que em menor quantidade. Anápolis pode registrar até 10mm. Na capital, o número é um pouco maior, podendo chegar a até 15mm.

O maior volume de chuva pode ser registrado em Porangatu, com até 45mm. Em Goianésia são esperados até 35mm.

Em Anápolis, a temperatura varia entre 19ºC e 27ºC, com umidade entre 55% e 95%. Enquanto que em Goiânia, a umidade segue os mesmos valores, ao mesmo tempo que os termômetros podem marcar entre 19ºC e 29ºC.