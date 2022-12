Aposta de Goiás acerta os 15 números da Lotofácil e leva bolada de mais de R$ 460 mil; veja de onde é

Três pessoas acertaram os 15 pontos do Concurso 2689 da Lotofácil sorteado na quinta-feira (15). Uma é de Goiás, além de uma aposta da Bahia e do Piauí.

Pelas bandas de cá, quem ficou com o prêmio de R$ 462.206,27 fez a aposta em Cidade Ocidental, município localizado no Entorno do Distrito Federal.

O sortudo registrou a aposta Lotérica São Jorge.

Os números sorteados foram: 02 – 03 -04 – 05 – 08 – 09 – 10 – 14 – 15 – 16 – 18 – 21 – 22 – 23 – 24.

O próximo sorteio será nesta sexta-feira (16) e a previsão da Caixa Econômica Federal (CEF) é de que o valor seja de R$ 4, 5 milhões.