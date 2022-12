Casamento dos sonhos vira pesadelo após festa ser invadida por penetras com pouca roupa

Uma noiva decidiu compartilhar na internet como foi a experiência frustrante de gastar bastante com o sonho de se casar na praia e ver cerca de 150 pessoas, com pouquíssimas roupas, invadindo a cerimônia.

Natalie Rhodes, de 40 anos, já mantinha há 10 anos o relacionamento com o atual esposo. Eles planejaram durante longas datas por esse momento, no país de Malta.

A noiva explicou que teria pago £ 6 mil (quase R$ 39 mil) para ter exclusividade no espaço da areia, próxima ao mar, e realizar o casamento ao ar livre, com bastante tranquilidade, e pouco mais de 15 convidados.

Era esse o novo de Natalie, até ela chegar no ambiente, exuberante, de vestido branco, e perceber que haviam 150 festeiros, seminús, tingidos com cor neon, embriagados e agitados com uma música estridente.

“Acho que eles pagaram algo estúpido como £ 50.000, então eles não esperavam dividir conosco também, e eles disseram que era como se estivessem invadindo nosso casamento. Havia vômito por toda parte”, começou contando.

“Meu filho foi ao banheiro, saiu e vomitou por toda a praia porque viu o que havia acontecido nos banheiros – eles estavam cobertos de vômito. Era uma mistura de cores e estava espalhado por todo o chão”, relembrou com revolta.

“Foi o pior dia da minha vida. Tínhamos cerca de 10 ravers (os festeiros) para cada convidado do casamento. Estávamos em menor número – havia cerca de 150 deles”, disse.

“A música que eles tocavam era muito alta e cheia de palavrões, era como música de rap e rave. Era agressiva e vibrante, eles estavam todos pulando e dançando com os bastões luminosos e tudo mais”, relembrou.

A noiva explicou que concluíram a cerimônia o quanto antes e foram embora, pois nenhum dos convidados, nem mesmo o casal, estaria aguentando o batidão das músicas eletrônicas.