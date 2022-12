Conheça o cinema vip de Goiânia com poltronas reclináveis e garçons para servir cardápios exclusivos

Já imaginou ir até um cinema e se deparar com cadeiras reclináveis, cardápio exclusivo com direito a molho pesto, hambúrguer de costela e até garçom? A ideia pode até parecer uma cena de filme, mas é executada pelo Cinemais do Shopping Bougainville, em Goiânia.

Desde julho deste ano, o estabelecimento oferece duas salas vips, com capacidade máxima de até 690 lugares, para quem quiser curtir um cinema de uma maneira confortável e luxuosa.

Durante a experiência, os clientes podem fazer um pedido diretamente das poltronas, por meio de um QR Code, sem que seja necessário se dirigir para fora da sala.

O ambiente também conta com poltronas de couro e tecnologia de som e imagem que prometem ser superiores às às telonas convencionais.

Para os cinéfilos maiores de 18 anos, é possível aproveitar algumas bebidas alcoólicas contidas no menu como whisky, espumantes, vinho tinto e branco, cerveja e gin.

Os interessados em conferir uma das salas devem adquirir os ingressos na bilheteria ou no site www.cinemais.com.br. O valor da entrada, de segunda à quarta, é de R$ 66 (inteira) e R$ 70 (inteira), de quinta a domingo.