O secador veio para as pessoas como uma forma de otimizar o tempo e ter uma forma mais tecnológica de arrumar o cabelo.

A questão é que para algumas pessoas, o uso se tornou tão intuitivo, que elas nem imaginam que esse aparelho precisa ser higienizado para manter o seu desempenho.

Além disso, usar o eletrodoméstico sujo pode causar danos no cabelo.

Sendo assim, saiba que é fundamental realizar essa limpeza!

Este é o jeito certo de limpar o secador para ele não danificar os seus cabelos:

Sem rodeios, saiba que para limpar essa máquina é necessário um pano que não solte fiapos, uma escova de dentes, uma esponja e água.

Assim, a primeira coisa a se fazer é passar o pano por todo o aparelho e retirar todos os fiados na superfície.

Seguindo disso, separe todas as peças removíveis, como cabeçotes e filtros .

O filtro é a parte onde se acumula maior quantidade de sujeira, por conta disso, para limpá-lo, você deve colocá-lo na água corrente e lavar bem! Após isso, deve-se esperar que o filtro seque bem antes de recolocá-lo na secadora.

Feito isso, quando o filtro secar, certifique-se que não há mais nenhum vestígio de sujeira, caso contrário, use a escova e remova todo o resto.

Da mesma forma, você também deve limpar as cabeças e difusores. Para isso, limpe com um pano seco e depois lave com água.

Enquanto isso, o corpo do aparelho precisa de atenção, mais ainda na parte do sistema elétrico, os botões e o cabo.

Por este motivo, deve-se utilizar apenas um pano úmido para limpar bem.

Depois de todos estes passos, e mais uma vez certificando-se de que tudo está seco, pode agora voltar a montar o seu aparelho.

Assim, cumprindo nossas recomendações, você poderá aproveitar ao máximo seu aparelho.

