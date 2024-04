Quem tem uma moeda de 10 centavos como essa pode ter direito a uma boa grana

Por conta de uma cunhagem totalmente diferenciada e comemorativa da história do Brasil, o mercado de colecionadores está pagando um dinheiro muito bom a quem as possuir

Magno Oliver - 27 de abril de 2024

(Foto: Captura de tela / Tik Tok)

Com a era do PIX e pagamentos por meios digitais, você ainda tem alguma moeda no bolso, na mochila ou na sua bolsa aí agora?

Ter uma moeda guardada hoje em dia é algo raro, mas quem ainda tiver uma fabricação antiga pode embolsar uma grana e não está sabendo.

No universo das coleções de moedas, a numismática, essas raridades diferenciadas e valiosas chegam a atingir valores além de seus nominais registrados nas frentes das moedas.

A linhagem de R$ 0,10 centavos, por exemplo, têm um passado que remonta aos primórdios da cunhagem de moedas históricas e raras. E essa fabricação saiu com poucas unidades no Brasil.

O canal no Tik Tok da @numismáticaJF publicou um modelo que está com uma dificuldade muito grande de ser achado no mercado.

Trata-se da moeda de R$ 0,10 de fabricação dos anos 2000. Existem hoje, segundo o catálogo de moedas, poucas unidades do exemplar.

De acordo com avaliação do catálogo de moedas, ela pode chegar a uma remuneração de R$ 450 a R$ 650, respectivamente, no mercado de colecionadores de moedas e cédulas raras.

Para ter boa avaliação, é preciso observar critérios que as casas de coleção levam em consideração em seus catálogos especializados para colecionadores.

Esses modelos estão com uma falha de cunhagem no lado das costas. Ela consta com a nominal de R$ 0,10 centavos, porém as costas levam a gravação com algumas falhas de desenho no rosto de Dom Pedro.

O canal indica para que, se caso você tenha esse modelo descrito no vídeo, que procure os canais de colecionadores de moedas no Facebook ou Tik Tok e anuncie que está com um exemplar para venda.

Atenção, leitoras e leitores!

O Portal 6 não faz nenhum tipo de bonificação por estes artefatos, somente os perfis oficiais de coleção raras. Nosso compromisso é com a difusão de informações.

Assim, confira o vídeo completo e surpreenda-se muito:

