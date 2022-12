Os trabalhadores brasileiros beneficiados com o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já podem conferir o calendário de pagamento para que possam descobrir quando irão receber o tão esperado benefício em 2023.

A quantia não é disponibilizada de forma automática, sendo antes necessário que o interessado faça sua adesão na modalidade específica por meio do aplicativo do FGTS, utilizando para isso o CPF e a senha anteriormente cadastrada.

Para isso, será preciso na plataforma clicar em “Saque-aniversário do FGTS”, ler e concordar com todos os termos impostos e por fim selecionar o campo “Optar pelo saque-aniversário”.

Tendo como base o seu saldo atual disponível, será inda possível realizar uma simulação de quanto deve receber, sendo necessário apenas clicar em “Mais”, presente no rodapé da tela, e em seguida, “Simulador de empréstimo saque-aniversário”.

No entanto, é importante destacar que essa modalidade criada a partir da Lei 13.932/2019 é na verdade uma alternativa ao famoso saque-rescisão, utilizado pelos trabalhadores para compra ou amortização da casa própria, no momento da aposentadoria, ou em caso de doença grave.

Desse modo, quem decide aderir ao saque-aniversário acaba perdendo o direito de efetuar o saque total da quantia presente na conta do FGTS ao ser demitido, não importando se foi por justa causa ou não. Ademais, se o funcionário for dispensado do atual emprego, ele receberá apenas uma multa rescisória de 40% sob o valor depositado por seu empregador.

Caso decida voltar atrás da modalidade para retornar para o saque-rescisão, o brasileiro terá que aguardar passar um período de dois anos após a data em que efetuou a adesão.

Liberado o calendário de saque do FGTS em 2023; veja quando você vai receber

Nascidos em janeiro : o saque será debitado de 2 de janeiro a 31 de março de 2023;

: o saque será debitado de 2 de janeiro a 31 de março de 2023; Nascidos em fevereiro : o saque será debitado de 1º de fevereiro a 28 de abril de 2023;

: o saque será debitado de 1º de fevereiro a 28 de abril de 2023; Nascidos em março: o saque será debitado de 1º de março a 31 de maio de 2023;

o saque será debitado de 1º de março a 31 de maio de 2023; Nascidos em abril: o saque será debitado de 3 de abril a 30 de junho de 2023;

o saque será debitado de 3 de abril a 30 de junho de 2023; Nascidos em maio: o saque será debitado de 2 de maio a 31 de julho de 2023;

o saque será debitado de 2 de maio a 31 de julho de 2023; Nascidos em junho: o saque será debitado de 1º de junho a 31 de agosto de 2023;

o saque será debitado de 1º de junho a 31 de agosto de 2023; Nascidos em julho: o saque será debitado de 3 de julho a 29 de setembro de 2023;

o saque será debitado de 3 de julho a 29 de setembro de 2023; Nascidos em agosto: o saque será debitado de 1º de agosto a 31 de outubro de 2023;

o saque será debitado de 1º de agosto a 31 de outubro de 2023; Nascidos em setembro: o saque será debitado de 1º setembro a 30 de novembro de 2023;

o saque será debitado de 1º setembro a 30 de novembro de 2023; Nascidos em outubro: o saque será debitado de 2 de outubro a 29 de dezembro de 2023;

o saque será debitado de 2 de outubro a 29 de dezembro de 2023; Nascidos em novembro: o saque será debitado de 1º de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024;

o saque será debitado de 1º de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024; Nascidos em dezembro: o saque será debitado de 1º de dezembro de 2023 a 29 de fevereiro de 2024.

