Procura de argentinos por passagens para a final da Copa aumenta em 399%

MARCELLA FRANCO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Com sua seleção à beira do gramado para disputar a grande final da Copa do Mundo, os argentinos correram para procurar passagens aéreas para o Qatar. O dado é da empresa de viagens Decolar, que apontou um aumento de 399% da busca pelos tíquetes saindo da Argentina em direção à cidade do mundial.

“Depois do jogo contra a Croácia, em 13 de dezembro, observamos que a procura por passagens aéreas para o Catar cresceu cerca de 399%, em comparação com o dia anterior (12), superando em 77% o recorde de buscas da partida contra a Holanda”, diz Daniela Araujo, diretora de produtos aéreos da Decolar.

Em uma pesquisa no site na manhã desta sexta (16), passagens ida e volta de Buenos Aires a Doha, no Qatar, não saem por menos de R$ 13 mil (via British Airways), com permanência de ao menos quatro dias no destino.

Há opções que passam dos R$ 60 mil, pela companhia Iberia, e dos R$ 70 mil, pela Qatar Airways.

A Decolar aponta que uma das vantagens de se comprar as passagens para assistir à final da Copa, independentemente da nacionalidade do torcedor, é a de que, desde o dia 2 de dezembro, os viajantes já podem entrar no Qatar sem a necessidade de apresentar o ingresso ou a confirmação de hospedagem.

É necessário apenas preencher a Hayya Card e colocar a opção “Early December Hayya”, que é aprovada em poucos minutos. O site para conseguir as entradas, segundo a Decolar, é https://hayya.qatar2022.qa/es/.