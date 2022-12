Corpo de Bombeiros revela a verdade por trás da cobra que assustou quem passava na rua

Uma suposta cobra da espécie naja, considerada uma das mais venenosas do mundo, conseguiu causar um verdadeiro tumulto entre os moradores de uma residência localizada no Centro de Araxá, em Minas Gerais.

Ao tentarem sair da propriedade, na tarde da última segunda-feira (12), os residentes avistaram o animal entrelaçado entre as grades do portão do local.

Assustados com o aparecimento do réptil, os moradores acionaram uma equipe do Corpo de Bombeiros para a retirada.

No entanto, a situação não era o que realmente parecia. Ao chegar na residência, as autoridades notaram que a cobra era, na verdade, de borracha e foi colocada propositalmente por algumas crianças que moravam na rua.

Após o diagnóstico, a equipe recolheu o objeto e devolveu a uma das moradoras, que informou que o brinquedo pertenciam aos filhos dela.

Apesar da situação, o Corpo de Bombeiros afirmou que, em casos semelhantes, é necessário acionar as autoridades para que as equipes de salvamento sejam enviadas para averiguar a situação.