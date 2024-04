6 profissões que têm potencial de ganhar mais de R$ 1 milhão por mês

Por trás de muito trabalho e obrigações estão faturamentos impressionantes

Magno Oliver - 29 de abril de 2024

Imagem mostra foto da influenciadora digital Virgínia Fonseca. (Foto: Captura de Tela / Youtube)

Existem algumas profissões que têm potencial de ganhar mais de R$ 1 milhão por mês e que muita gente desconhece quais sejam.

O sonho de trabalhar em uma profissão que fatura bem não está muito longe para algumas carreiras. Com a era da internet, então, isso foi potencializado e a possibilidade do primeiro milhão de reais está aí.

Pensando nisso, separamos para você uma listinha com algumas profissões com um potencial absurdo de embolsar mais de R$ 1 milhão de reais.

6 profissões que têm potencial de ganhar mais de R$ 1 milhão por mês

1. Streamer na twich / youtubers

Os streamers / youtubers são profissionais que criam conteúdos e transmissões na internet de temas variados e conquistam audiências a níveis globais. Conectados diretamente aos espectadores, ganham visibilidade e monetizam por meio de anúncios e parcerias com grandes empresas.

Assim, os ganhos variam, sendo influenciados por visualizações, engajamentos, lives e patrocínios. Essas atividades proporcionam uma renda diversificada e com teto de mais de R$ 1 milhão de reais. Com uma boa audiência e público fiel, dá para ir longe.

2. Jogador profissional de clube de elite

Liga de basquete, vôlei, futebol, além dos altos salários, existem jogadores profissionais que lucram alto com imagem e contratos de publicidade. As marcas injetam muita grana na carreira desses astros. A depender da liga esportiva que se atua, o atleta pode se tornar um profissional de muito valor no mercado.

3. Influencer de redes sociais

A carreira de influencer nas redes sociais também é uma boa área para ganhar boa projeção financeira. Com as famosas publis, o público engaja com as postagens daquela conta e o dinheiro vai caindo na conta. Esses profissionais postam a rotina e ganham uma audiência enorme. Existem outros perfis que são autoridades em determinado assunto/área e um grande público daquele nicho começa a seguir o influencer.

4. CEO de empresa renomada

O cargo de CEO também é muito cobiçado para faturar o primeiro milhão. De acordo com estudo da empresa de dados C-Suite Comp, o salário médio de CEOS de empresas famosas foi de mais de R$ 70 milhões. O trabalho do cargo é puxado, mas o salário vale à pena, não é mesmo? O relatório apontou que os CEOS brasileiros chegam a faturar mais de R$ 10 milhões anualmente.

5. Especialista em investimentos

Os profissionais do ramo de investimento também embolsam uma grana considerável. Com o trabalho de venda de cursos, consultorias e atendimentos particulares, eles chegam a bater lucros astronômicos.

6. Diretor executivo de multinacional

Por fim, um cargo de diretor executivo de uma empresa milionária exige um salário e atribuições à altura. Assim, alguns executivos no Brasil que trabalham para empresas como Apple, Google, Microsoft, recebem pacotes de compensação com salário base, bônus desempenho e participações em lucros e dividendos.

E aí, você curtiu esse conteúdo? Então, leia essas outras também e surpreenda-se:

6 profissões que existem em outros países, mas não têm no Brasil

6 profissões que possuem um nome no Brasil e um outro bem diferente em Portugal

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades!