Criança autista ajudou a salvar a vida de mãe que estava vivendo em situação desumana e violenta

Uma criança autista, de 05 anos, foi responsável por ajudar salvar a mãe, de 35, vítima de agressão e cárcere privado. O caso aconteceu na tarde da quinta-feira (15), em Jataí, cidade do Sudoeste de Goiás e foi divulgado pela Polícia Civil na sexta-feira (16).

A equipe policial resgatou a vítima e o menino, que também estava vivendo sob os maus-tratos do suspeito, de 40. Ele foi preso em flagrante após agentes arrombarem a porta e o imobilizarem.

O crime foi relatado por vizinhos que fizeram a denúncia após ouvir a mulher sendo espancada com um cabo de vassoura pelo próprio companheiro.

Assim que a equipe chegou no local, os populares afirmaram que a vítima estava aos gritos na residência. Segundo eles, as agressões duraram por vários minutos.

A vítima avistou os policiais, mas foi coagida pelo homem e não abriu a porta da casa. O suspeito colocou ainda um sofá para obstruir a passagem e dificultar o acesso.

Os agentes perceberam a presença da criança na sala da residência. Ela foi acalmada e orientada a abrir o caminho para que a porta, que estava sem chaves, fosse liberada.

Com sinais de Transtorno do Espectro Autista (TEA), e mesmo sob pressão do agressor, a criança ajudou os policiais, desobstruindo a porta principal, o que permitiu que a equipe arrombasse e imobilizasse o autor que ainda ofereceu resistência.

O homem foi autuado pelos crimes de lesão corporal de gênero, cárcere privado e resistência.