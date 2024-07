Semana começa com alerta da previsão do tempo para todo o estado de Goiás

Especialista aponta perigos da baixa umidade e como se evitar problemas de saúde

Maria Luiza Valeriano - 21 de julho de 2024

Manhas geladas e tardes quentes. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A semana se inicia já com um alerta para a população goiana. Conforme previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), ainda persiste a atuação de uma massa de ar seco e quente sobre o estado, elevando as temperaturas máximas e diminuindo a umidade.

O boletim do Cimehgo destaca que o momento mais crítico de umidade será pela tarde. Na capital, região Metropolitana e Anápolis, a umidade relativa pode marcar mínima de 22%. De acordo com o órgão, índices inferiores são motivos de alerta para os municípios, podendo ocasionar problemas de saúde.

Em conversa prévia com o Portal 6, o médico formado pela Universidade de Brasília (UnB), Daniel Amorim, apontou que, em períodos de seca, a população se torna mais propensa a desenvolver infecções respiratórias. Isso porque, com a diminuição das mucosas devido ao ressecamento, o corpo perde barreiras importantes contra microorganismos.

“Muitos vírus sobrevivem à umidade baixa e, no geral, é como se o nosso corpo ficasse um pouquinho com menos água do que o normal nessas barreiras de proteção”, explicou o profissional. Portanto, o especialista destaca que são boas práticas aumentar a ingestão de água, evitar exceder durante exercícios físicos e diminuir o fumo.

Alta variação

Junto à baixa umidade, a variação de temperatura também pode marcar esta segunda-feira (22), com a região Oeste possivelmente apresentando entre 15º e 35º C.

A expectativa é de mínimas de 15º C e máximas de 34º C na região Norte, enquanto o Leste goiano pode registrar de 12º C a 33º C. No Sudoeste, a previsão é de 11º C como mínima e 31º C como máxima.

Por fim, a região Central pode registrar mínima de 12º C e máxima de 32º C e a Sul está prevista para ter uma variação entre 11º C e 31º C.

Destaques de altas temperaturas são Porangatu (34º C), Araguapaz (34º C) e Aruanã (34º C). Já os locais que podem registrar as menores temperaturas, segundo o Cimehgo, são Formosa (11º C), Jataí (11º C) e Três Ranchos (12º C).