Animador vestido de Homem-Aranha cai de trem em movimento no Guarujá

Um animador vestido de Homem-Aranha se pendurou na lateral da carreta de um trenzinho infantil e caiu do veículo em movimento nesta sexta-feira (16), no Guarujá, litoral de São Paulo.

Segundo informações locais, o homem trabalhava como animador no trem de passeio da empresa Trenzinho Vermelho e se pendurou na lateral da carreta e não viu quando o veículo se aproximou de um poste. Ele bateu a cabeça no poste e caiu do veículo. Um vídeo do momento do acidente circula nas redes sociais.

O homem foi socorrido a um hospital, mas não teve ferimentos e já está trabalhando novamente, segundo a empresa comunicou a reportagem.

Era o seu primeiro dia de trabalho na empresa. Ao UOL, a esposa do dono da empresa disse que o homem entrou em contato pedindo trabalho e afirmou já ter trabalho em uma carreta semelhante em Ubatuba (SP).

A empresa diz que o caso foi um “acidente isolado” e que não o orientou a se pendurar na lateral da carreta. Diz ainda que reviu seu treinamento e conversou com os animadores para evitar novos acidentes.