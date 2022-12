Comediante gasta R$ 500 mil em festa e é criticado após internautas descobrirem quem era a aniversariante

Um comediante estadunidense viralizou e dividiu opiniões na internet após expor a festa gigantesca que promoveu para a cadelinha de estimação.

Gabriel Iglesias organizou o evento para a chihuahua se atentando aos mínimos detalhes, como violinista, uma banda marcial, homens em trajes de robôs gigantes, um DJ e muitos petiscos para os convidados caninos e para seus donos, além de uma fonte de água corrente potável para os pets.

O aniversário de 15 anos da pequena Risa custou cerca de US$ 100 mil (cerca R$ 530 mil) e contou com 300 convidados.

“As pessoas diziam: ‘ah, você desperdiçou dinheiro’, mas é tipo, não. Estou comemorando algo que significa muito para mim. Não estou gastando dinheiro todos os dias. Mas esta noite em particular, sim. Então não economizei gastos. Foi uma noite muito cara, mas muito memorável”, disse, em defesa.

Porém, muitos usuários ficaram realmente revoltados com o dinheiro gasto com a cadelinha. “Isso não faz o menor sentido. As pessoas enlouqueceram?”, disse um rapaz nos comentários do vídeo publicado no TikTok.

“Esse dinheiro poderia ser utilizado para tantas coisas boas e gente que realmente precisa… É muita falta de noção”, disse outro indignado.

No entanto, houve também quem defendeu o gesto de Gabriel. “Ai gente, o dinheiro é dele, deixe-o gastar como quiser”, rebateu.

